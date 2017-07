Era uma torrada sem químicos, por favor

Algo se passa com o pão à venda nos supermercados (das padarias não sei, que não traz rótulo). Sempre pensei que, mais coisa menos coisa, fosse farinha, água e fermento. É ver as letras miudinhas

Não sou uma fundamentalista da alimentação, mas há aquelas coisas básicas que vamos interiorizando. De preferência, há que escolher o pão escuro, farinhas integrais, cereais. O pão alentejano é ótimo, mas se calhar é melhor guardá-lo para os dias de festa. Este chip do pão “bom” e de procurar produtos com teores baixos de açúcar, de preferência sem açúcar adicionado, são talvez os dois princípios que procuramos seguir mais afincadamente nas compras lá para casa. O problema é que, para quem não tem por hábito ou simplesmente tempo para andar nas lojas da especialidade ou ir à praça, depressa tentar viver assim se torna uma frustração.

O que se passa com o pão à venda nos supermercados começa a ser perturbador. Primeiro apareceram aqueles pacotes de pães de leite e croissants fofos que só podiam trazer água no bico de tão reluzentes que são: ao olhar os rótulos, descobre-se uma imensidão de químicos, além da gordura e por aí fora. Mas isto, está bem de ver, não é pão saudável.

O problema é que não há pão escuro ou com cereais que não tenha aditivos na lista de ingredientes – é só fazer o exercício de olhar para os rótulos. Fiz a experiência no passado fim de semana no supermercado habitual: o único pão sem químicos era o de Mafra. Suponho que quando o pão era só feito de água, farinha e fermento tinha de ser comido no prazo de meia hora. Passo então a detalhar algumas opções ditas saudáveis. Pão de mistura trigo e centeio do supermercado: segundo a embalagem, entre os ingredientes encontra-se farinha e o agente de tratamento da farinha (E300), farinha de centeio, farinha malte tostada, estabilizador E412, regulador de acidez E170, emulsionante: E472e, E471, especiaria, levedura, goma xantana, sal, excipiente: E170.

Relembro que isto era um pão de trigo e centeio. Suponho que estes aditivos não serão lesivos para a saúde, mas na realidade não faço ideia do que são quando leio a informação no rótulo, nem quais as quantidades. Uma pesquisa no Google não me deixa mais informada. Parei no E472e: ésteres monoacetiltartáricos e diacetiltartáricos de mono e diglicéridos de ácidos gordos, emulsionante de possível origem animal.

Veja-se agora um pão que se apresenta como ideal para desportistas. Ingredientes: trigo integral, água, glúten de trigo, fibra de trigo, cálcio, sementes de trigo espelta, linhaça, levedura, sal, trigo sarraceno, flocos de aveia, espessante E466, conservantes E200, emulsionantes (E471 e 472e), glicose e ainda enzimas e agente de tratamento da farinha (ácido ascórbico). Bem sei que há aditivos que não fazem mal à saúde, até fazem bem, dizem. O E300, vitamina C, o tal agente de tratamento da farinha, surge como um bom exemplo nas listas publicadas na internet. Sobre os outros, há algumas dúvidas, sobretudo em relação a que quantidades devemos ingerir. Mas o que me chateia é não saber o que estamos a comer e ter de viver com essa dúvida não é quando entro numa cadeia de fast-food, mas quando teoricamente faço uma torrada de pão saudável de manhã. Vamos a mais um pão saudável: farinha de aveia, trigo, sementes de girassol, extrato de peixe rico em ómega 3, emulsionante E471 e E472. E outro de cereais, desta feita com trigo integral, milho painço, linhaça, sementes de girassol, centeio, cevada, sêmola de milho e os emulsionantes E322, E282 e ainda óleo de palma hidrogenado, que é sinónimo de “gordura trans”.

Depois de correr as opções todas, virei para o corredor das farinhas já decidida a fazer pão na máquina. Os preparados à venda também estão carregados de aditivos. Restou-me um pacote de farinha de trigo e de alfarroba, aparentemente só com estes dois ingredientes. O pão que saiu dali não foi brilhante, mas aguentou a semana toda sem fungos e só levou água, sal e fermento. Claro que isto, indo supermercado fora, daria pano para mangas. Também é impossível encontrar sumos sem açúcar adicionado, papas de bebé sem açúcar adicionado (sem ser na farmácia ou nas lojas da especialidade). E é preciso falar ainda da investigação publicada pela “Visão” em junho que mostrou que nem com os vegetais ditos e pagos como biológicos podemos estar descansados – em 100 produtos analisados pela publicação, um em cada cinco continham vestígios de químicos sintéticos. Só em duas couves encontraram 1,2 mg de glifosato, 12 vezes acima do limite legal de segurança. A ASAE prometeu investigar, até porque nos biológicos há o problema dos químicos mas também de, aparentemente, se andar a vender gato por lebre. De caminho para a fruta, senhores inspetores, passem no corredor do pão.

Jornalista. Escreve à sexta-feira