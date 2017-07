O mau tempo que se abateu, esta quinta-feira, em várias localidades do Norte e Centro do país provocou quedas de árvores e inundações.

Dezenas de pedidos de ajuda, devido à chuva e ao vento, chegaram ontem aos bombeiros dos concelhos de Miranda do Corvo (Coimbra), Amares (Braga), Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Pinhão, Alijó, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e Sabrosa (Vila Real).

Em Mesão Frio chegou a haver uma altura de 15 centímetros de água, contou o presidente da câmara ao Jornal de Notícias.

"Está tudo um pandemónio", adiantou. "Casas com água a entrar, estradas cortadas, está tudo muito complicado. Andamos com cerca de 10 equipas no terreno a ver o que podemos resolver", acrescentou.

Já no concelho de Santa Marta de Penaguião, o granizo foi o principal causador do caos."Eram pedras do tamanho de cerejas. Caiu granizo durante cerca de 10 minutos mas com muita intensidade", afirmou o presidente da junta de Fontes, Hugo Sequeira, também ao Jornal de Notícias.