Uma parte do prédio com cinco andares caiu, esta manhã, perto de Nápoles, e as autoridades já estão à procura de pessoas que possam estar soterradas nos escombros.

De acordo com o jornal italiano La Republica, há sete desaparecidos, incluindo duas crianças.

A agência italiana ANSA citou testemunhas, que avançaram que não houve nenhuma explosão antes da queda do prédio, mas que um comboio tinha passado nas imediações.