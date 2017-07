De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta sexta-feira vai ser marcada pela chuva, principalmente no norte e centro do país, apresentando-se o céu geralmente muito nublado.

No sul prevê-se períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde.

em alguns locais e pequena subida da temperatura máxima.

No que diz respeito às temperaturas, em alguns locais vai haver uma pequena subida da temperatura máxima. Em Lisboa nas temperaturas vão variar entre 17 e 25 graus Celsius, no Porto entre 16 e 23, em Vila Real entre 14 e 26, em Viseu entre 12 e 24, em Bragança entre 15 e 28, em Coimbra entre 16 e 26, na Guarda entre 12 e 22, em Castelo Branco entre 14 e 29, em Santarém entre 15 e 27, em Évora e Beja entre 14 e 29 e em Faro entre 17 e 29.