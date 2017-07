Três dos seis jogadores portugueses que estão a competir desde ontem em torneios a contar para rankings europeus e mundiais estiveram em bom plano. A saber, Ricardo Santos no Prague Golf Challenge, Ricardo Melo Gouveia no Dubai Duty Free Irish Open e Joana de Sá Pereira no Belfius Ladies Open.

O melhor resultado do dia pertenceu a Ricardo Santos, e embora ainda seja prematuro falar-se em luta pelo título, colocou-se num bom top-10 entre os 156 jogadores que iniciaram na República Checa um torneio do Challenge Tour de 180 mil euros em prémios monetários.

Com 1 eagle, 5 birdies e apenas 1 bogey, o campeão nacional cumpriu a primeira volta em 66 pancadas, 6 abaixo do Par do Prague City Golf, para integrar o grupo dos 6º classificados, empatado com outros sete jogadores, a apenas 2 pancadas do líder, o sul-africano Rourke Van Der Spuy.

«Joguei muito bem todas as partes do jogo sendo que o putt foi onde estive mais forte», escreveu Ricardo Santos na sua conta de Facebook.

Ainda no Prague Golf Challenge Tiago Cruz não jogou mal, em 71 pancadas, 1 abaixo do Par, mas, mesmo assim, encontra-se a 1 pancada do cut provisório, no 73º lugar (empatado).

«É um campo largo com greens estreitos e muito ondulados. A precisão do shot ao green e o putt vão ser o ponto fulcral nesta prova. Bati "benzinho" na bola mas não fui feliz nos greens. Tive várias oportunidades para birdie que não concretizei por falta de agressividade e confiança», analisou, por seu lado, Tiago Cruz.

Em contrapartida, João Carlota surge apenas em 144º (empatado) com 76 (+4).

Se Ricardo Santos merece ser destacado porque uma volta de 66 (-6) e um top-10 é sempre bom, seja em que torneio for, também Ricardo Melo Gouveia exibiu-se a bom nível no European Tour pela segunda semana seguida, ao jogar a primeira volta do Open da Irlanda em 69 pancadas, 3 abaixo do Par do Portstewart Golf Club.

O representante do Team Portugal integra o grupo dos 42º classificados, empatado com mais 20 jogadores, com 1 pancada de vantagem sobre o cut provisório (-2).

«O tempo esteve perfeito para “links golf” e gostei de estar hoje no campo», escreveu Ricardo Melo Gouveia na sua conta profissional do Facebook. «Estou contente com a minha primeira ronda», comentou também no Twitter, depois de converter 4 birdies para apenas 1 bogey.

O profissional da Quinta do Lago vem de passar o cut no sempre difícil Open de França e, por isso, tem razões para sentir-se mais otimista esta semana.

Bem mais complicada afigura-se a tarefa de Filipe Lima, que está em 150º empatado, com 76 (+4), portanto, a 6 pancadas do cut provisório, tendo sido penalizado por 1 triplo-bogey, 1 duplo-bogey e 1 bogey, face a 2 birdies.

O Open da Irlanda, de 6,1 milhões de euros em prémios monetários, é liderado pelo norte-americano Daniel Im e pelo francês Benjamin Herbert com 64 (-8).

No circuito feminino, Joana de Sá Pereira é a única portuguesa a competir esta semana no Belfius Ladies Open, um evento do Ladies European Tour Access Series, de 35 mil euros em prémios monetários.

A portuguesa residente em França igualou o Par-71 do Rinkven Golf Club, em Gravenwezel, na Bélgica, e faz parte de um lote de sete jogadoras que partilham a 16ª posição.

A antiga campeã europeia amadora, a espanhola Silvia Bañon, lidera com 65 (-6), seguida da campeã do Açores Ladies Open, a inglesa Meghan MacLaren, e da checa Sideri Vanova, ambas com 68 (-3).

Em França, no Lexus Pro-Am de Paris, que não conta para nenhum ranking europeu ou mundial, mas que apresenta 59.400 euros de prémios monetários, Susana Ribeiro está a dar boa conta de si.