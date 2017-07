O governo aprovou ontem um pacote de medidas para dar início à reabilitação dos concelhos que ficaram devastados com o incêndio que lavrou em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Góis e Pampilhosa da Serra.

Ontem, em Conselho de Ministros, o executivo aprovou a abertura “imediata” de quatro concursos, através de fundos comunitários, de apoio para as áreas da agricultura, das linhas de água e das empresas atingidas. As medidas que serão financiadas através dos concursos serão para “executar de imediato” e estão incluídos neste pacote os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, um dos concursos vai decorrer no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) e servirá para o apoio de “ações de emergência florestal e de restabelecimento da atividade agrícola”.

Outro dos concursos será através do Fundo Ambiental, para “intervenções de reabilitação de linhas de águas”, e um terceiro no âmbito do Programa Operacional Centro 2020, para apoio ao restabelecimento da atividade económica das empresas atingidas pelos fogos.

O quarto concurso vai decorrer através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e vai apoiar o “restabelecimento das condições de proteção civil e de prevenção e gestão de riscos”.

O Conselho de Ministros aprovou ainda o apoio urgente à reabilitação e reconstrução das habitações destruídas pelos incêndios e a ajuda a famílias que se encontrem em “situação de carência ou perda de rendimento”, bem como “continuar a promover a acessibilidade aos cuidados de saúde por parte das populações”. Também estão previstas medidas para a área do emprego e formação profissional e de “acompanhamento dirigidas às pessoas e empresas particularmente afetadas”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Serão ainda criados parques de receção de biomassa florestal residual de modo a assegurar “o valor de mercado do material lenhoso ardido” e para a reposição de infraestruturas de turismo.

500 milhões de prejuízos

Todas estas medidas servem para abater o prejuízo que se estima em cerca de 500 milhões de euros, de acordo com o levantamento realizado naqueles concelhos. Mas, destes, serão necessários 193 milhões de euros para dar resposta imediata às situações de emergência encontradas no terreno. Serão ainda disponibilizados mais 303 milhões de euros para avançar com medidas de prevenção e de relançamento da economia.

Dois grandes incêndios começaram no dia 17 de junho em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 250 feridos. Foram extintos uma semana depois.

Estes fogos afetaram cerca de 500 residências, das quais 169 são de primeira habitação e 205 de segunda. As restantes 117 estavam devolutas. Foram ainda afetadas cerca de 50 empresas, levando ao desemprego de 372 pessoas.