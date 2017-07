Alive. "Um arraial com sketches musicais"

"Já que estamos num arraial de música, vamos passar um sketch musical". A declaração não veio, claro, do Palco Nos Stage, nem do Heineken ou do Clubbing - a comédia tem aqui casa própria há uns anos. Aqui, no Nos Alive, o stand up já é uma das partes integrantes do cartaz.