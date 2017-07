Hoje em dia, os telemóveis duram pouco tempo, mas isso não significa que seja culpa do seu smartphone. De um modo geral, a pouca longevidade do aparelho, quer da bateria, quer do seu próprio desempenho, deve-se ao pouco cuidado que temos ao utilizar o aparelho.

Por isso, se quer retardar o envelhecimento do seu dispositivo siga estes dez conselhos:

1 - Mantenha o aparelho longe da água;

2 - Evite ter as redes WI-FI abertas;

3 - Atualize o software assim que for disponibilizada um nova versão;

4 - Proteja o telemóvel com uma capa resistente,

5 - Faça frequentemente a limpeza ao software;

6 - Mantenha o smartphone limpo;

7 - Evite expor o aparelho a temperaturas muito quentes ou muito frias;

8 - Utilize apenas o carregador oficial do smartphone, pois pode danificar o aparelho;

9 - Desligue o dispositivo com regularidade;

10 - Evite carregar o aparelho desnecessariamente de modo a não viciar a bateria;