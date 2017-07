É prática comum nos clubes de futebol realizarem-se praxes aos novos jogadores. Normalmente, são coisas leves e divertidas quer para os reforços, quer para os atletas que os acolhem, e a receção a John Terry no Aston Villa não foi diferente.

Instado a cantar uma música à sua escolha, e acompanhado apenas por uma guitarra e as palmas dos novos colegas, o ex-capitão do Chelsea surpreendeu com uma interpretação divertida - e até relativamente bem conseguida - do clássico "Stand by me", imortalizado por Ben E. King.

Terry, recorde-se, decidiu escolher o Aston Villa, um histórico que atualmente amarga pelo segundo escalão do futebol inglês, para prosseguir a carreira, depois de 22 anos ligado ao Chelsea, onde conquistou quase todos os títulos possíveis - entre os quais uma Liga dos Campeões e cinco campeonatos.