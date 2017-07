Péssimas notícias que chegam de Inglaterra. O Wolverhampton Wanderers, clube do segundo escalão de Inglaterra que agora é treinado por Nuno Espírito Santo, informou que o guarda-redes internacional nigeriano Carl Ikeme foi diagnosticado com leucemia aguda. Uma condição que ficou conhecida após análises sanguíneas realizadas nos testes desta pré-época.

Carl Ikeme tem 31 anos e foi nas últimas cinco temporadas o dono da baliza do Wolverhampton - clube a que está ligado desde o início da carreira, em 2003/04. Nascido em Inglaterra mas com nacionalidade nigeriana, o guardião vai começar de imediato as sessões de quimioterapia.

A notícia rapidamente se difundiu pelas redes sociais e mereceu os desejos de melhoras de vários elementos ligados ao futebol. Um deles foi Iker Casillas: o guardião do FC Porto recorreu ao Twitter para enviar um forte abraço a Ikeme, desejando-lhe "muita força".