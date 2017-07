Uma mãe que viajava com o filho, um menino de dois anos, foi obrigada a viajar com a criança ao colo porque a United Airlines revendeu o bilhete da criança.

De acordo com a ABC, a mãe, Shirley Yamauchi, tinha pago cerca de 855 euros pelo bilhete do filho, Taizo, mas a companhia aérea revendeu esse mesmo bilhete a outro passageiro por menos de 70 euros.

Mãe e filho preparavam-se para fazer a viagem entre Houston e Boston, um voo de cerca de três horas e meia, quando perceberam que o lugar destinado à criança já estava ocupado por outro passageiro.

De acordo com Shirley, “a assistente de bordo veio, encolheu os ombros e disse que o voo estava lotado”.

A mulher acabou por não reclamar porque se lembrou da outra polémica com a United Airlines, em que um passageiro foi arrastado para fora de um dos aviões da companhia aérea.

A United Airlines já explicou que o problema teve a ver com a digitalização do bilhete da criança, que no sistema aparecia como um lugar livre. A companhia aérea já se desculpou, reembolsou a mãe e deu-lhes um voucher de viagem.