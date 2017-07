O Sport Club Gaúcho, clube do Estado de Rio Grande do Sul, no Brasil, decidiu expulsar quatro jogadores devido a comportamento impróprio. Tudo devido a um vídeo, que acabou por ser publicado na internet, onde os atletas em causa aparecem a masturbar-se mutuamente no balneário do clube após um treino - um masturba outros dois, enquanto o quarto filmava a situação.

Ao portal UOL, o presidente do clube, Gilmar Rosso, garantiu que a decisão da direção não se deveu a qualquer "preconceito homofóbico", mas sim por tal constituir "um comportamento incorreto dentro das instalações do clube".

O emblema de Passo Fundo é neste momento o terceiro classificado no Grupo D da terceira divisão do campeonato gaúcho.