Milhares de pessoas explodiram esta quinta-feira em protestos e confrontos com a polícia alemã em Hamburgo, na véspera do primeiro dia da cimeira dos G20, para qual as autoridades vêm alertando para grandes e praticamente incontroláveis manifestações. Ao fim de tarde não havia ainda detalhes de feridos ou detidos, embora fossem avistadas várias pessoas levadas pela polícia.

As imagens que começaram a circular ao final da tarde mostravam uma multidão de pessoas vestidas de negro – habitualmente um sinal de blocos anarquistas – trepando vedações de segurança, a entrarem em escaramuças com polícias e eventualmente a dispersarem com os vários canhões de água que lhes foram apontados.

BREAKING: 1000s of protesters and police clashing outside G20 in Hamburg; protesters fleeing over wall. https://t.co/36dwuHKNcu — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) July 6, 2017

As autoridades alemãs passaram a semana a alertar para possíveis incidentes com manifestantes nas estreitas ruas de Hamburgo e essa ameaça esteve em evidência ao final da tarde desta quinta-feira. Numa fotografia que circulava pelas redes sociais, uma rua parece saturada de pessoas e dividida praticamente a meio entre polícias e manifestantes.

Os manifestantes querem protestar sobretudo a chegada de líderes como o presidente norte-americano, Donald Trump, o líder russo, Vladimir Putin, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, imagens de governos com pendores mais ou menos autoritários. Esta quinta-feira já foram incendiados dez carros de uma exposição automóvel.

WATCH: Protesters greet world leaders at G-20 summit in Hamburg, Germany. https://t.co/Ga9YwbSMQZ — MSNBC (@MSNBC) July 6, 2017

A polícia alemã diz estar preocupada com a chegada de vários grupos anarquistas com centenas de militantes. Outros protestos, como uma marcha de pessoas mascaradas de mortos-vivos, esta quinta-feira, não parecem ser razão para grandes receios, uma vez que foram previamente combinados com as autoridades.