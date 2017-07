A Microsoft está a planear cortar cerca de três mil postos de trabalho sobretudo na área de vendas e de marketing. Esta decisão surge depois de ter anunciado ontem o seu plano de reestruturação. A maioria dos despedimentos vai ser feita fora do Estados Unidos.

“A Microsoft está a implementar mudanças para melhorar o serviço aos nossos clientes e parceiros. Hoje, estamos a empreender passos para notificar os colaboradores de que os seus postos de trabalho serão eliminados,“ disse um porta-voz da Microsoft à CNBC.

O número de pessoas que deverão terminar o vínculo da empresa não chegará a representar 10% do total do efetivo da equipa de vendas. A redução destes trabalhadores reflete a maior aposta por parte da companhia fundada por Bill Gates no negócio da “cloud”, corporizado na marca Azure, e na inteligência artificial. Uma área em que a Microsoft continua a crescer como resultado da sua aproximação ao cliente empresarial.

Ainda esta segunda-feira, a gigante norte-americana tinha revelado que iria avançar com alterações à sua estrutura de forma a colocar os serviços cloud no centro das suas prioridades.

No entanto, estas mudanças também poderão ser o resultado de uma mudança de líderes que ocorreu no ano passado, com a entrada de Judson Althoff e Jean-Philippe Courtois para o lugar do COO Kevin Turner.

A verdade é que o mês de julho, quando termina o ano fiscal, é o mês escolhido para a Microsoft levar a cabo os seus processos de reestruturação. Já no ano passado, por esta altura, anunciou o despedimento de 2850 funcionários, incluindo pelo menos 900 das equipas de comerciais, foram despedidas nesta época. No ano anterior, número de despedimentos tinha atingido os 7800.

Atualmente a Microsoft emprega mais de 121 mil pessoas em todo o mundo, dos quais quase 72 mil nos Estados Unidos.