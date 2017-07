No festival British Summer Time, no dia 1 de julho, antes de os Green Day entrarem em palco começou a tocar a ‘Bohemian Rhapsody’ que colocou uma multidão de 65 mil pessoas a cantar em uníssono.

Todas as pessoas que estavam à espera da banda começaram a cantar ao ritmo da música dos Queen, obedecendo aos agudos e graves da melodia. Quando o som das guitarras de Brian May e John Deacon ecoou na melodia, a multidão começou a saltar.

O momento foi captado por uma câmara montada no palco atrás da bateria. O vídeo foi publicado no Youtube na segunda-feira e já conta com 1,5 milhões de visualizações e centenas de comentários.