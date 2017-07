Foi divulgado na internet um vídeo onde se vê o momento em que um helicóptero, que levava uma noiva para o seu casamento caiu, em São Paulo, no Brasil. O acidente ocorreu em dezembro de 2016, mas só agora é que está a ser investigado para perceber quais foram as causas do mesmo.

Passados 25 minutos de o helicóptero ter descolado, despenhou-se e todos os passageiros a bordo perderam a vida nesse dia.

As imagens agora divulgadas foram captadas pela câmara da fotógrafa, que também ia a bordo, que foi recuperada pelo irmão da noiva quatro dias depois do acidente, pois decidiu ir até aos escombros procurar por pertences familiares.