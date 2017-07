Já não é a primeira vez que Eduardo Madeira brinca com as capas da revista de Cristina Ferreira. Este mês não foi exceção e decidiu partilhar a sua ideia no Instagram.

Na fotografia que o humorista recriou encontra-se a beijar o seu cão. Para além deste exemplo, em 2015 Eduardo Madeira reproduziu a capa onde aparecia Rita Pereira.

Recorde-se que esta edição da revista "Cristina" mostra um beijo entre dois homens e entre duas mulheres.