Mais de metade dos inquiridos com idades compreendidas entre os 22 anos e os 35 não se sentem realizados no atual emprego e 63% dos que estão empregados ficam horas a mais no local de trabalho, sendo que 74,2% destes não são pagos pelas horas extraordinárias.

A maioria trabalha em empresas privadas em regime de horário flexível e apenas 31,6% destes jovens recebe mais de mil euros mensalmente, sendo que desses 34,3% não residem em Portugal.

Os millennials portugueses vão, na sua maioria, gozar as férias a que têm direito e parece que o estilo low cost é a modalidade preferida tanto dentro do país, como fora.