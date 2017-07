As autoridades turcas detiveram esta quinta-feira oito ativistas de Direitos Humanos, entre eles a diretora da Amnistia Internacional na Turquia, Idil Eser.

As detenções aconteceram durante um seminário sobre proteção na Internet e deram-se “descaradamente sem causa”, segundo escreve esta quinta-feira a Amnistia.

“Trata-se de um grotesco abuso de poder que sublinha a precária situação que vivem os ativistas de direitos humanos no país”, argumenta a organização. “Idil Eser e quem foi detido com ela devem ser imediata e incondicionalmente libertados", sustenta.

Never, in the history of @amnesty, director and chair detained. #Turkey must release them. https://t.co/sSWTT8Sw4O pic.twitter.com/l9yrS4FCHt