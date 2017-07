A situação aconteceu no mês passado, mas só agora veio a público. O jornal britânico The Times contou que a polícia interrompeu uma orgia gay dentro do apartamento do secretário do cardeal Francesco Coccopalmerio.

Ao entrar no apartamento, a polícia encontrou vários indivíduos envolvidos em atos sexuais e a consumir drogas, refere o jornal britânico.

O cardeal Coccopalmerio é um dos principais conselheiros do Papa Francisco e é também chefe do Conselho Pontífico de Textos Legislativos.

Alguns orgãos de comunicação chegaram a escrever que o próprio cardeal estaria presente, contudo também há notícias que desmentem a informação.