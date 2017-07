A alegação de paternidade já tem mais de trinta anos, mas só agora ficou comprovada com um teste de ADN. O cantor Julio Iglesias tem mesmo um filho com uma bailarina portuguesa.

O resultado do teste de ADN deu positivo, há 99,9% de hipóteses de Javier Sanchéz ser filho de Iglesias, adianta a imprensa espanhola.

Javier Sanchéz, agora com 41 anos, tem tentado há mais de trinta anos que a justiça e o próprio Julio Iglesias o reconheçam como filho do cantor. No entanto, isso só deverá acontecer quando este levar o papel de ADN que comprova a paternidade, a tribunal, juntamente com toda a documentação necessária.

Javier Sánchez tentou este reconhecimento no início dos anos 90, e teve rapidamente destaque mediático na imprensa ibérica. Numa conferência de imprensa, em 1992, a bailarina portuguesa Maria Edite Santos contou que a criança, na altura com 16 anos, teria sido concebida a 19 de julho de 1975 - quando Julio Iglesias estava casado com Maria Preysler - em Sant Feliú de Guíxols (Girona) e nasceu em abril do ano seguinte, lembra o jornal La Vanguardia.

A portuguesa terá recorrido a tribunais e, numa fase inicial, conseguiu que lhe dessem razão face à recusa de Julio Iglesias em realizar os testes de ADN.

Agora, Javier conseguiu ter a prova que faltava.