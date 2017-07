O Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior (PEJENE) tem 300 vagas para oferecer até dia 10 de julho a jovens universitários que se queiram candidatar para estágios entre julho e setembro.

O PEJENE permite aos estudantes que estejam no último ou penúltimo ano de qualquer curso superior candidatar-se a uma bolsa de estágio. O programa disponibiliza estágios em 80 áreas distintas, passando pela saúde, tecnologias, ensino, jornalismo, gestão e ciências do património ou conservação e restauro.

Os estágios estão disponíveis em todo o país e cada estudante tem a possibilidade de se candidatar até quatro vagas, de acordo com as suas preferências. Segundo explica o presidente executivo da Fundação da Juventude, Ricardo Carvalho, “o PEJENE promove uma relação direta entre a escola e a empresa/entidade de acolhimento, através do desenvolvimento de projetos conjuntos de formação em local de trabalho, ainda durante o período de estudo dos jovens”, acrescentando que este programa serve para integrar o estagiário sempre com a ajuda e supervisão de um tutor que no final do estágio elaborará um relatório de avaliação.

Os estágios realizam-se entre julho e setembro de 2017 e têm atribuição de subsídio de alimentação e de transporte e um seguro de acidentes pessoais.