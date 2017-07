A primavera de 2017 foi a terceira mais quente desde 1931, revela um boletim do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA). O mesmo refere ainda que houve um aumento significativo da seca, em especial nas regiões do Norte e Centro do país.

O boletim refere que no mês de maio houve um desagravamento na região noroeste do território e um agravamento na região sul, com cerca de 70% do território com seca moderada.

Segundo o IPMA, o mês de abril foi extremamente quente e seco e em relação à precipitação foi o mais seco desde 1931.

A primavera de 2017 foi a terceira mais quente, depois de 1997 e 2011.