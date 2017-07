Há várias alterações na última atualização do ranking FIFA, e Portugal foi um dos grandes beneficiados. A Seleção nacional subiu quatro lugares em relação ao último mês e é agora quarta - uma melhoria a que não será alheia a participação na Taça das Confederações, onde terminou no terceiro lugar.

A maior beneficiada com a campanha feita na Rússia acabou mesmo por ser a Alemanha, que ultrapassou o Brasil e lidera agora o ranking após ter vencido a competição finda no início deste mês. A Argentina, segunda em junho, caiu agora para terceiro.

Mas houve mais equipas a subir bastante no top-10. Suíça e Polónia, tal como Portugal, ascenderam quatro posições e ocupam agora o quinto e sexto lugares. Já o Chile, a Colômbia, a França e a Bélgica caíram todos três lugares.



Top 10 do ranking da FIFA:

1. Alemanha 1609 pontos

2. Brasil 1603 pontos

3. Argentina 1413 pontos

4. Portugal 1332 pontos

5. Suíça 1329 pontos

6. Polónia 1319 pontos

7. Chile 1250 pontos

8. Colômbia 1208 pontos

9. França 1199 pontos

10. Bélgica 1194 pontos

NEW #FIFARanking

🇩🇪Germany No1 🔝

🇵🇱Poland rise to best-ever ranking 💪

🇦🇩Andorra biggest climbers of the month 👏

➡️https://t.co/PzczPv3Zeh pic.twitter.com/CULh9GSXcP