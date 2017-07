A conclusão é de um estudo do IPAM. Destes, 60% estão disponíveis para gastar até 150 euros por ano em festivais.

77% adquire bilhetes via Internet e apenas 18% no recinto. As redes sociais são o meio favorito, com 85% a ter conhecimento dos festivais através destas plataformas. A compra antecipada é cada vez mais um hábito.

Para mais de metade (58%), a duração ideal é de três dias. 79% usa transporte próprio e só 1% utiliza os meios de transporte disponibilizados.

De acordo com o estudo, os fatores mais valorizados são o cartaz e respetivo estilo musical, as condições de higiene, a segurança do recinto e a experiência/envolvência.