O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, voltou a criticar o lançamento de mísseis balísticos de teste da Coreia do Norte.

A propósito da cimeira do G20, Trump, numa conferência de imprensa, acusou a Coreia do Norte de se estar a comportar de uma maneira muito perigosa, acrescentando que é necessário fazer algo.

O presidente dos EUA afirmou à CNN, que estão à espera de ver o que acontece, mas que têm “algumas coisas bem severas”.

No Twitter, Trump criticou o líder norte-coreano, após se ter realizado o novo lançamento do míssil.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....