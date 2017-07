Governo das crises

Os dramas e as perplexidades colocados à governação de Costa não são a oportunidade para abandonos, antes o momento para se legitimar este projeto governativo perante o país

No contexto da tragédia do fogo e da perplexidade do assalto militar, e dos inerentes desafios colocados à estabilidade do executivo de António Costa, constroem-se inevitavelmente os cenários habituais de demissão dos ministros das tutelas. Este é sempre o ideário cogente da luta da oposição perante a situação. Não me convence. Sou contra, por princípio. A não ser que haja uma direta e grosseira responsabilidade técnica, por ação ou por omissão, ou uma cadeia de ordens e instruções viciada em termos inaceitáveis e indesculpáveis pela decisão ministerial, sempre julgo que não é na crise que se mandam embora ministros (ou secretários de Estado). E censuro os que se vão embora, a não ser que percam a confiança do primeiro-ministro (ou do ministro), o que só devia acontecer naquelas situações-limite. Se, manifestamente ou por força de novas circunstâncias, as estruturas e os recursos são deficientes, ineficientes ou inexistentes, é para isso que temos gestão da coisa pública. Se algo corre mal, o governo existe para que se identifique o erro e se programe e instale a bondade. Se vão todos embora sempre que é preciso corrigir, emendar, melhorar, sanar e fazer diferente, mesmo perante catástrofes ou falhas de grande dimensão, então o que sobra? Não vou nisso. Muito menos vou nessa fórmula da “responsabilidade política” que, como fundamento da saída, acaba por ser, tantas vezes, apenas e só um instrumento hipócrita de ganho político e... desresponsabilização. Claro que sempre haverá essa “responsabilidade”: quem lidera responde. Mas deve ficar, para responder em pleno e pela equipa que lidera. Para assumir e, claro, governar.

Além do mais, agora no concreto deste governo, a responsabilidade tem perna longa e, por exemplo, na hipótese de levar ao banco dos réus a inabilidade e a falência do reputado SIRESP no desastre de Pedrógão, a culpa deveria chegar a Costa, indelevelmente ligado, no seu tempo de ministro de Sócrates, à sua criação e à teia de influências e interesses que ela demonstra. Se assim fosse de entender, deveria já cair todo o governo como ato contínuo da responsabilidade do líder máximo por atos passados. Seria compreensível, numa lógica levada ao extremo. Seria tão-só radicalismo. Considerando as dúvidas e tomando em conta a desacreditação e a desconfiança em relação ao “Estado”-pessoa-instituição, há que dar mostras de que se está à altura, de que se é competente, de que há orientação, de que há projeto, de que se mereceu ser eleito para tomar conta e prestar contas. Sem dissimular a realidade e enfrentando a dificuldade. Sem fugir através dos palcos ensaiados e dando razões para confiarmos no sistema. Sem se abdicar no conforto dos aliados do tempo, das corporações e das clientelas, mostrando a fibra política em face das adversidades.

Não prezo ver os políticos a fugir ou a serem dispensados nas crises. Aprecio a resistência e a convicção nos momentos em que os fatores se conjugam para apartar a fortuna. É isso que o país solicita ao trilho proposto por Costa. Nestes momentos, já não bastam as mesas das negociações, os papéis assinados, os discursos para as televisões e as políticas de comunicação. Além do mais, esta é a hora para o governo de Costa, os seus ministros e os partidos que os sustentam se legitimarem perante os portugueses. Costa sabe. E nós também.

Professor de Direito da Universidade de Coimbra. Jurisconsulto

