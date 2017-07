Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 23h59 desta quinta-feira, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão previstos períodos de céu muito nublado, chuva e as condições são favoráveis a que possa ocorrer trovoada, em especial no Norte e Centro do país.

Na região Sul e no interior Norte e Centro prevê-se ainda uma pequena da descida das temperaturas.