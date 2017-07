João Cadetede Matos vai assumir a liderança da ANACOM, depois de ter sido nomeado pelo governo em junho, prometeu dar especial atenção às reclamações.

"Ninguém tem interesse em estar a abrir processos de investigação e a serem abertos processos de contraordenação e processos em tribunal", revelou o responsável, no final de uma audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

"Passa por operadores na raiz resolverem o problema, mas é um assunto ao qual, caso seja confirmado nestas funções, terei particular atenção", disse ainda, sobre as queixas de pessoas que são por vezes contactadas com "'telemarketing' muito agressivo" e não sabem "o que está a ser contratualizado" por motivos que se prendem, por exemplo, com a sua idade ou eventual "menor literacia".

João Cadete de Matos, a confirmar-se a indigitação, sairá do Banco de Portugal, para presidente da ANACOM, e será acompanhado por três vogais no Conselho de Administração.