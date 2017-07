O site idealista.pt divulgou o mais recente índice de preços sobre as casas em Portugal e a conclusão é a de que os preços continuam a aumentar, tendo-se registado uma subida de 3,8% no segundo trimestre de 2017.

O aumento dos preços registou-se em todas as regiões, destacando-se a Madeira e o Alentejo com subidas de 8,5% e 7,8%, respetivamente, seguindo-se Lisboa com um aumento de 4,6%.

As regiões com menores subidas foram o Norte e o Algarve, com 2,9% e o Centro com um aumento de 2,6%.

Para a realização deste índice, o idealista analisou 59.198 anúncios que estão ou estiveram na base de dados do site, entre 26 de abril e 27 de junho de 2017.