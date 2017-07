Mais de duas semanas depois do incêndio de Pedrógão e as falhas na rede de comunicações continuam a merecer destaque nos jornais.

O Público chama a tenção para o facto de o Governo se antecipar à Assembleia, apresentando a sua versão sobre o fogo, já o Diário de Notícias refere que o conselho do SIRESP se reuniu duas vezes em sete anos quando deveriam ter sido 28.

No desporto, o destaque vai para a chegada de Fábio Coentrão ao Sporting, emprestado pelo Real Madrid, tendo já treinado em Alcochete. A Bola e o Record têm, aliás, duas capas muito semelhantes. A mesma fotografia do lateral esquerdo com o equipamento dos leões enche a primeira página dos dois desportivos, que também escolhem a mesma frase: "Sempre fui feito de Sporting".

A Visão e a Sábado destacam dois assuntos completamente diferentes, a primeira dá foco aos ‘tesouros’ dos navios afundados na costa portuguesa, e a segunda faz capa com os luxos dos brasileiros ricos a viver cá.

Correio da Manhã

Após assalto a Tancos. Alerta máximo na fábrica de dinheiro

Póvoa de Lanhoso. Vizinha salva bebé desaparecido

Cativações. Governo bloqueia mil milhões em despesa

Sporting paga 2 milhões por ano a Fábio Coentrão

Jornal de Notícias

Afegãos detidos no Porto suspeitos de terrorismo

"Ouvi gemidos e vi um menino agarrado a uma cancela"

Juntas médicas cancelam um quarto das baixas dos beneficiários da ADSE

Judiciária aguarda validação dos emails do Benfica como prova

MP pede absolvição de Pinto da Costa e Antero

Público

Entrevista a Pedro Nuno Santos. "Demissões têm muitas vezes consequências perversas"

Governo antecipa-se à Assembleia com a sua versão sobre Pedrógão

Offshores: Banco de Portugal recusou partilhar dados com a IGF

Escolas vão decidir cinco horas de aulas por semana

Diário de Notícias

Autorização para obra na vedação de Tancos demorou 73 dias

SIRESP. Conselho reuniu-se duas vezes em sete anos deviam ter sido 28

Violência na Venezuela. Apoiantes de Maduro invadem Parlamento

Jornal de Negócios

Cláudia Joaquim. Há 2,7 milhões de pensionistas

Gerigonça volta a desafiar Marcelo na Carris e STCP

Santa Casa com via aberta para entrar no Montepio

Governo tenta baixar pressão. Oposição não desarma

Quem são os analistas mais certeiros?

OPA à EDP Renováveis chega hoje ao mercado

A Bola

Fábio Coentrão já treina em Alcochete. "Sempre fui feito de Sporting"

Record

Fábio Coentrão assinou por um ano e já treinou. "Sempre fui feito de Sporting"

O Jogo

Sérgio Conceição veio de França rendido ao ex-jogador do Nice. Ricardo vai ser aposta

Visão

Tesouros do Mar Português. Há mais de 5000 navios na nossa costa que escondem segredos da História

Sábado

Os luxos dos brasileiros ricos em Portugal