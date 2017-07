Uma pessoa que beba entre uma a quatro bebidas alcoólicas por dia, na Europa, tem 21% de risco de sofrer de cancro colorretal, assim como desenvolver outros tipos de cancro.

Este alerta foi dado pela União Europeia de Gastroenterologia – UEG – que afirma que os cidadãos europeus são os que consomem mais álcool no mundo.

De acordo com os resultados do estudo realizado pela UEG, 20% da população europeia, com mais de 15 anos, consome álcool em excesso, pelo menos uma vez por semana, o que, segundo os autores do estudo, faz com que exista um aumento do risco de sofrer de cancro do esófago, por uma bebida alcoólica por dia. Já o consumo de mais de quatro bebidas por dia está relacionado com uma maior propensão para o desenvolvimento do cancro do instestino, do pâncreas e do fígado.

A UEG alertou também para o facto de a maioria dos europeus desconhecer a relação entre o álcool e o cancro, razão pela qual pede mais educação e preços mais responsáveis.

Para a realização do estudo, a UEG analisou os dados da Organização Mundial da Saúde, segundo os quais os europeus bebem 11,2 litros de álcool por ano, um consumo que está relacionado com metade dos cancros de fígado identificados em todo o continente.