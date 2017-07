A preocupação ambiental é, cada vez mais, um ponto a destacar na área do turismo, uma vez que este é um dos negócios mais ativos e atrativos de sempre.

A área hoteleira tem tentado ter isso cada vez mais em conta, e zelado pelo ambiente, ao mesmo tempo que pretende aproximar os clientes da natureza, fazendo espaços verdes, que fiquem longe da poluição cosmopolita.

O ano de 2017 foi eleito, pelas Nações Unidas, como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento e, por essa razão, a CNN resolveu fazer uma lista de todos os locais que são ‘amigos’ do ambiente.



Saiba quais são os dez destinos turísticos preocupados com o ambiente:

1 - Soneva Fushi, Maldivas;

2 - Bom Bom Resort, São Tomé;

3 - eXtreme Hotel, República Dominicana;

4 - Inkaterra, Peru;

5 - Best of Muanmar Tour, Intrepid Travel;

6 - Bushmans Kloof Wilderness Reserve, África do Sul;

7 - Cyprus Turtles, Chipre;

8 - Península de Osa, Costa Rica;

9 - Yoga Holidays, Portugal;

10 - The Emerald, Inglaterra.