Costa tem de aprender que não controla tudo nem pode

Costumava-se dizer do CDS que era um partido de “um homem só”, Paulo Portas. Era bastante verdade. Portas fazia a festa, atirava os foguetes, apanhava as canas. Isto aconteceu anos a fio na prolongadíssima carreira política de Paulo Portas. Ele pôs e dispôs. Um dia isso acabou e toda a gente se deve lembrar do dia: foi quando Paulo Portas decidiu demitir-se do governo liderado por Passos Coelho “de forma irrevogável” e depois foi obrigado a voltar atrás. E a ficar. Foi nesse dia que Portas percebeu que não era o super-homem: o CDS não concordou com a sua decisão, insistiu que o partido devia continuar no governo e Portas foi obrigado a recuar na sua demissão irrevogável.

A partir desse momento – o já longínquo julho de 2013, precisamente há quatro anos – a palavra “irrevogável” começou a fazer parte do anedotário nacional. O assunto só é para aqui chamado porque às vezes este governo também parece um “governo de um homem só”. Portas e Costa têm uma característica comum: acham-se autosuficientes, capazes de fazer tudo sozinhos e, ainda que mimem as suas equipas, não as deixam de considerar como simples “ajudantes” (para usar uma expressão que se tornou pejorativa depois do ex-primeiro-ministro Cavaco Silva a ter utilizando, dizendo que os secretários de Estado eram ajudantes dos ministros).

António Costa pensa – e tem até certo ponto razão – que o governo é ele, como o francês dizia “o Estado sou eu”. Só isso explica que, com a exceção de Mário Centeno pelas razões óbvias de ocupar o cargo de ministro das Finanças, os portugueses tenham dificuldades em fixar sequer o nome de todos os ministros. Existe Costa e isso até agora tem bastado.

Ele chega para tratar de tudo – ou seja, da política. Só essa autosuficiência pauloportista explica que Costa tenha escolhido para uma das pastas mais duras do governo uma pessoa sem qualquer peso político, como Constança Urbano de Sousa, ou tenha nomeado para a Defesa Azeredo Lopes. Pessoas com o perfil de Costa têm dificuldade em delegar e partilhar o poder: mas, para a sua própria sobrevivência, Costa vai ter de aprender a fazê-lo. É que se o governo é ele, ou o Estado é ele, está neste momento bastante fragilizado.