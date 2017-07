A diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico Champalimaud afirmou ontem que o cancro é uma doença que não é possível erradicar, embora seja tratável.

“O cancro, como doença, não vamos conseguir erradicar”, disse à agência Lusa Fátima Cardoso, no final da sessão "Ciência e cancro: desafios para a investigação", no encontro Ciência '17, que se realiza no Centro de Congressos de Lisboa.

A especialista defende que é possível viver com alguns cancros, tratá-los e eliminá-los, mas acredita que não é possível encontrar uma cura para esta doença, pois as alterações são provocadas, em grande parte, por "diversas agressões ao longo da vida".

A oncologista referiu ainda que, em média, uma em cada duas pessoas adultas poderá vir a ter um cancro nos próximos 15 anos.