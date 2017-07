Um estudo publicado no European Journal of Social Psychology revela que as pessoas sentem-se mais atraentes fisicamente quando usam peças de roupa vermelhas.

Os investigadores alemães observaram o comportamento de 180 estudantes universitários quando usavam t-shirts azuis e vermelhas. Foram colocados em pequenos cubículos com espelhos e tiveram de observar o seu reflexo. Numa outra experiência, tiveram de tirar selfies.

Depois, tiveram de preencher um questionário onde explicavam o quão atraentes se sentiam naquele moment, pensando que estavam apenas a preencher um formulário sobre características faciais, por forma a determinar traços de personalidade.

Aqueles que usavam uma peça de roupa vermelha consideravam-se mais atraentes do que os restantes.

No entanto, os investigadores dizem que o “efeito vermelho” pode não resultar em todas as pessoas – aqueles que são mais tímidos e não gostam de ser o centro das atenções veem-se de forma diferente quando usam peças de roupa com esta cor.

“É necessário perceber se e como diferentes traços de personalidade interagem com este efeito”, disse Anne Berthold, uma das autoras do estudo, ao Huffington Post. “Para além disso, é possível que o feito desapareça quando se usa peças de roupa vermelhas todos os dias”, acrescentou.

Berthold explicou ainda que não é a cor em si que torna as pessoas mais atraentes, mas provavelmente o facto de esta atrair mais as atenções dos outros. Ou seja, a pessoa sente-se mais atraente porque existem mais pessoas a olharem para ela.