As unidades de participação do Montepio registaram fortes ganhos na sessão de ontem depois de a Associação Mutualista Montepio ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA) geral e voluntária sobre as unidades de participação da caixa económica dispersas em bolsa com vista à saída do mercado bolsista.

As unidades de participação do Montepio arrancaram a sessão de quarta-feira a disparar 91,15% em bolsa para os 0,95 euros, mas durante a sessão chegaram a atingir os 99 cêntimos, tendo fechado a negociação a valorizar 98,39 para os 0,98 euros. Ou seja, um valor que atinge praticamente o valor oferecido pela entidade liderada por Tomás Correia na OPA que é um euro por unidade de participação, o que vai envolver um investimento de 106 milhões de euros.

Este é o valor mais elevado para as unidades de participação desde dezembro de 2013, um dia depois da estreia dos títulos em bolsa. Isto significa que, os pequenos investidores que compraram estas unidades nos balcões da instituição financeira não perdem dinheiro na operação.

Neste momento, a associação controla 73,5% do fundo, estando 26,5% das unidades dispersas por outros investidores, nomeadamente entidades do terceiro setor.

De acordo com a associação, esta iniciativa insere-se no processo de transformação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) em sociedade anónima - uma decisão aprovada pelo acionistas em abril passado - e tem por objetivo “dar cumprimento à estratégia definida pela Associação Mutualista de tornar a CEMG a instituição financeira da economia social”, revela em comunicado.

