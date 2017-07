O ministério Público pediu a absolvição do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e do antigo vice-presidente Antero Henrique, no julgamento sobre o recurso a segurança ilegal

O procurador, na primeira sessão de alegações finais no Tribunal de Guimarães, afirmou não haver provas de Pinto da Costa ter tido segurança irregular.

Ao todo, os dirigentes do FC Porto estão indiciados por 13 crimes, de exercício ilegal de segurança privada, que lhes terá sido prestada pela empresa SPDE. Acusações que, agora, o próprio ministério Público deixou cair ao pedir a absolvição de Pinto da Costa e de Antero Henrique, por falta de prova.