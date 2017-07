A editora de guias turísticos Lonely Plantet voltou a destacar um destino português – desta vez, a plataforma incluiu os Açores na lista de locais a visitar em julho para quem procura um sítio para relaxar.

"Resultante dos vulcões dos fundos marinhos, este arquipélago no meio do Atlântico é um campo de recriação de rochas, areias negras, tubos de lava, lagos de cratera e cones em alto. Julho é o mês mais seco e mais quente. É também quando o oceano é mais calmo - o melhor para passeios de barco para detetar 20 espécies de cetáceos, incluindo cachalotes", lê-se na publicação.

No site, a Lonely Planet faz um plano de viagem por este destino, recomendando a estadia em apenas uma ilha e uma viagem longa, por forma a conseguir visitar as restantes.

Zanzibar, Suffolk (Inglaterra) e as Ilhas Jónicas (Grécia) são os outros destinos que a publicação aconselha a visitar em julho.

Recorde-se que a Lonely Planet já tinha destacado a região do Alentejo na edição de 2017 dos Best in Europe.