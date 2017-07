Adele cancelou os concertos de Wembley que fechariam digressão de "25". Espetáculos seriam filmados para posterior edição em DVD.

"Ela tem uma atitude desleixada que as pessoas adoram mas não se pode fazer isso com a arte", acusou Anthony Wade ao Sun. "A Adele tem uma responsabilidade artística para com as pessoas lindas que compraram bilhetes, e não cuidou da voz. Isto é evidente", afirmou.

"Acredito que ela tenha uma atitude descuidada na forma como aquece ou usa a voz, ou está a receber maus conselhos", conclui ainda o professor de canto. Dias antes do cancelamento, Adele ironizou ao declarar ser "péssima em digressão".

Mais a sério, a cantora tinha deixado no ar a hipótese de esta ser a última digressão por não gostar de estar na estrada e querer acompanhar o crescimento do filho Angelo.