É como Sansa Stark que quase qualquer pessoa no mundo a reconhece. Sophie Turner tinha apenas 12 anos quando fez o casting para a Guerra dos Tronos, e 15 quando o primeiro episódio da série que mudaria para sempre a sua vida foi para o ar. Hoje tem 21 anos, e isso significa que passou da adolescência para a idade adulta tendo como pano de fundo uma tresloucada tragédia, que se socorre do imaginário medieval insuflando-o de todas as taras da ficção moderna, com uma violenta batalha dinástica na fantástica terra de Westeros, disposta a usar e abusar de todos os truques do manual para agarrar os espectadores, com a abundância e o exagero próprios das intrigas de telenovela, com muitas cenas de nudez e sexo, assassinatos, incesto, traição, mutilações, dragões, zombies, gigantescas e sangrentas cenas de batalha, crianças lançadas à fogueira como sacrifício para apaziguar deuses vingativos e, só para que fique claro, sexo, sexo a rodos.

Numa recente entrevista concedida ao "Sunday Times", a actriz provinda do meio rural de Warwickshire (Inglaterra), admitiu que o seu primeiro trabalho não apenas a catapultou para a celebridade internacional como foi a sua escola numa infinidade de sentidos, e também no campo das descobertas sexuais. Recorda-se das primeiras que se encontrou com os restantes actores e de se ter apercebido que as palavras que saíam da boca dos personagens a colocavam num mundo que dificilmente seria recomendado para a sua idade: "Participava na leitura dos episódios e dava-me conta de que estávamos a falar sobre cenas bastante gráficas - sexualmente falando", revelou a actriz que até fazer 16 anos tinha a mãe consigo no set de filmagens, para lhe servir de apoio e amparo moral e educacional. "A primeira vez que ouvi falar de sexo oral foi na leitura do guião. A minha reacção foi... 'Wow! As pessoas fazem isso? Que coisa fascinante!", adiantou Turner.

De lá para cá, não foi só a perda de uma certa inocência o que ficou para trás. Aos 21 anos, a actriz já teve a sua dose de controvérsias relacionadas com a forma como a série retrata as questões sexuais, principalmente no decorrer da sua quinta temporada, quando Sansa era regularmente vítima de sbusos por parte do seu marido, Ramsay Bolton (interpretado pelo actor Iwan Rheon). Recentemente, Turner voltou a tocar no assunto numa entrevista concedida à "Time", tendo um vez mais saído em defesa da série: "Quanto mais falarmos sobre violência sexual, melhor. Que se danem as pessoas que passam a vida a moralizar e a dizer o que deve ou não ser abordado na televisão", declarou.