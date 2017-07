Foram ultrapassados mais de dois períodos de incubação sem novos casos de sarampo, tendo sido declarado o fim da epidemia.

Por outro lado, o nível de alerta mantém-se, pois continuam a existir surtos da doença na Europa, refere a TVI24.

O diretor-geral da Saúde, Francisco George, e o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, fizeram uma declaração pública sobre o fim da “atividade endémica do sarampo em Portugal”. Recorde-se que a epidemia em Portugal começou em fevereiro.

“A epidemia do sarampo, iniciada em fevereiro de 2017, é considerada, agora, controlada em Portugal, visto que foram ultrapassados mais de dois períodos de incubação sem novos casos (o último caso ocorreu em 10 de maio)”, lê-se na declaração conjunta.

Para os dois responsáveis, “o controlo do sarampo resultou do empenho de todos, no quadro dos trabalhos conjuntos desenvolvidos entre os organismos do Serviço Nacional de Saúde, bem como da colaboração dos serviços do Ministério da Educação”.