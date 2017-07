Lionel Messi renovou o seu contrato com o Barcelona, até junho de 2021. O emblema blaugrano fez o anúncio esta quarta-feira.

Apesar de o valor da cláusula de rescisão não ter sido divulgado, a imprensa espanhola adiantou, nos últimos dias, que seria de cerca de 300 milhões de euros.

🔥 BREAKING 🔥

Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59