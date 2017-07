O bebé de ano e meio de Serzedelo, Póvoa de Lanhoso, que estava desaparecido desde ontem ao principio da noite, foi encontrado por uma vizinha que o entregou às autoridades.

As circunstâncias do desaparecimento da criança estão ainda por apurar, sabe-se apenas que estava a brincar no exterior da casa com os pais e duas irmãs, que entraram dentro da habitação e, que quando voltaram a sair, o bebé tinha desaparecido.

O bebé, que a vizinha encontrou num terreno próximo da habitação, está agora a fazer exames médicos, mas estará bem de saúde.