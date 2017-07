O terminal 3 do aeroporto de Manchester, no Reino Unido, terá sido evacuado, por volta das 09:30h, devido a um pacote suspeito.

Alguns passageiros que se encontravam no local avançaram que vários funcionários do aeroporto começaram a pedir às pessoas que saíssem dali.

De acordo com um porta-voz do aeroporto, “devido a um pacote suspeito no terminal 3, resolvemos evacuar a zona por precaução, estando de momento a decorrer investigações ao local”.

Due to a potential issue with a bag in Terminal Three, a precautionary evacuation is taking place while further investigations take place.