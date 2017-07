O presidente dos Estados Unidos ofereceu, esta segunda-feira, ajuda aos britânicos Connie Yates e Chris Gard, os pais do bebé com dez meses que tem uma doença rara, a quem os médicos estão prestes a desligar as máquinas de ventilação assistida. "Se pudermos ajudar o pequeno Charlie Gard, como os nossos amigos no Reino Unido e o Papa, ficaremos felizes por fazê-lo", publicou Donald Trump no Twitter.

Os pais da criança queriam levar o filhos para os Estados Unidos, para uma terapia experimental, mas os trubunais do Reino Unido e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deram razão ao Hospital Ormon Street, onde o bebé se encontra internado, alegando que não há nenhum tratamento a fazer.

A sentença autoriza os médicos a desligarem as máquinas que têm mantido Charlie vivo. Na segunda-feira, Trump juntou-se ao Papa Francisco, que também terá oferecido o seu apoio.

Recorde-se que Charlie sofre de Síndrome de Depleção Mitocondrial, doença que afeta apenas 16 pessoas no Mundo, e que provoca danos cerebrais e o enfraquecimento dos músculos.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.