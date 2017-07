Um bebé, de apenas 18 meses, está desaparecido deste a noite desta terça-feira, na zona da Póvoa de Lanhoso. As circunstâncias ainda estão por apurar, mas a hipótese de rapto não está excluída.

As autoridades terão sido chamadas ao local, inluindo várias patrulhas da GNR e dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, e estão no terreno a averiguar a situação, com equipas de busca e resgate da corporação povoense, com um total de 30 operacionais e sete viaturas. Também estão no terreno elementos da Polícia Judiciária.

As buscas tiveram início na noite de ontem, mas terão terminado por volta das 04h, estando agora a ser retomadas nesta manhã de quarta-feira.