O Ronaldo das Finanças com equipa de terceira divisão

Excluindo os militares e os especialistas na matéria, paióis de armas era algo que dizia muito pouco ou nada ao comum dos mortais. Ou, pelo menos, não fazia parte do léxico corrente. Com o escandaloso roubo de armas de Tancos, a história mudou por completo e não há praticamente um português que não saiba do que se fala.

O destino do armamento levado de um lugar que devia ser dos mais seguros do país levanta, obviamente, questões muito complicadas: em primeiro lugar, quem tem o produto roubado? De certeza que não será alguém que queira fazer caridade, logo torna-se assustador imaginar quem o tem neste momento. Depois, ou antes, como foi possível que tal acontecesse? Não há cúmplices? Os assaltantes foram parar ali por mero acaso? Os últimos registos de roubos de armas de guerra em Portugal são preocupantes.

Sendo um país que está na lista dos mais seguros, havendo milhares de estrangeiros que querem adotar Portugal como a sua casa, que sinal se dá com este estrondoso fracasso na segurança? A imagem não é a melhor, seguramente, pois o nome do país está na boca do mundo e pelas piores razões. É claro que não há um efeito imediato no turismo nem naqueles que querem viver entre nós mas, depois dos incêndios que mataram 64 pessoas e provocaram ferimentos em mais de 200, esta não foi a melhor notícia. Por isso, é preciso tomar medidas para tranquilizar aqueles que olham para o país como um lugar seguro onde podem vir passar férias ou viver sem estarem preocupados com o desleixo das autoridades.

Ficar tudo na mesma, quer no campo dos incêndios como nas Forças Armadas, é dizer ao mundo que somos uns irresponsáveis. Sendo assim, não restará ao primeiro-ministro em férias senão pensar rapidamente em corrigir o que está mal, sob pena de perder muita da credibilidade que ganhou no campo económico. Ou será que a sua equipa só tem o Ronaldo das Finanças e o resto é da terceira divisão?