A EDP foi sondada pela Gas Natural para uma possível fusão. Uma junção entre as empresas energéticas portuguesa e espanhola está avaliado em 35 mil milhões de euros e criaria a quarta maior empresa europeia do setor do gás e eletricidade.

A aproximação foi noticiada ontem pela agência Reuters que, citando várias fontes, revela que que Isidre Fainé, o CEO da Gas Natural, já terá contactado António Mexia, CEO da EDP, para avaliar um potencial interesse no negócio.

O objetivo seria criar um campeão ibérico da energia para competir com grandes empresas europeias como as francesas Engie e EDF, a espanhola Iberdrola e a italiana Enel.

O interesse de Gas Natural na EDP surge porque a empresa portuguesa tem vindo a desenvolver o seu negócio na área das energias renováveis, um setor que falta no portefólio da empresa espanhola, mais focada na produção de eletricidade a partir de gás natural e de carvão.

“A combinação das duas companhias é bastante atrativa já que a Gas Natural carece de poder de geração na América Latina e nas energias renováveis. Mas a chave do negócio é a política”, afirmou um dos maiores acionistas de uma das duas empresas envolvidas, citado pela Reuters.

De acordo com a agência de notícias, ambas as empresas têm traços complementares, em especial na América. A Gas Natural é forte no Chile e no México e a EDP tem uma grande presença no Brasil e nos EUA. A Gas Natural não fez qualquer comentário à agência Reuters, e o mesmo fez a EDP à comunicação social portuguesa.

Sob Pressão na bolsa

A notícia da Reuters surge numa altura em que as ações da EDP têm apresentado uma tendência negativa na bolsa.

A EDP conclui ontem uma série de dez sessões consecutivas de perdas, período em que as suas ações desvalorizaram 6,5%, estando agora a negociar em mínimos de 20 de março.

Esta queda atirou a capitalização bolsista da elétrica liderada por António Mexia para 10,44 mil milhões de euros.

Um valor que corresponde a quase metade do valor de mercado da Gas Natural, que ascende a 20,56 mil milhões de euros. As ações da cotada espanhola acumulam uma subida de 14,7% este ano na bolsa de Madrid. No mesmo período a EDP desce 1,31% na praça portuguesa.

Os especialistas no setor afirmam que tem a disponibilidade para acordos além fronteiras aumentou desde a eleições do presidente francês, Emmanuel Macron, que advoga a criação de grande empresas europeias.

Também os governos de Espanha e de Portugal têm defendido melhores interligações na península ibérica e de com o resto da União europeia, o que é bem visto pelo mercado.

