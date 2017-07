O deputado brasileiro Francisco Oliveira Silva, mais conhecido por Tiririca, está a ser acusado de assédio sexual por uma mulher que foi babysitter da sua filha. De acordo com o jornal Globo, Maria de Lima, a mulher de 41 anos, terá apresentado queixa na Esquadra da Polícia de Brasília.

A antiga babysitter da criança alegou que os assédios terão tido início em maio de 2016, durante uma viagem que fez com Tiririca a São Paulo. A mulher avançou que num dos dias, o deputado a agarrou pelo braço e a atirou para o sofá, agarrando-a com força por trás e pela cintura, tendo-a ameaçado com sexo.

Maria de Lima garantiu às autoridades que Tiririca chegou mesmo a desapertar as calças, e disse ainda que a cena terá sido presenciada pela mulher do deputado, por vários assessores e pela sua filha de apenas oito anos.

No entanto, Tiririca garante que está a ser vítima de extorsão e também já apresentou queixa na polícia contra a ex-babysitter.

O deputado afirmou ainda que a mulher terá dito que, caso este não lhe pagasse 100 mil reais, cerca de 26 mil euros, para lhe rescindir o contrato, o iria prejudicar de alguma forma. Tiririca e a sua mulher terão dito que despediram a mulher por esta consumir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho, garantindo que lhe pagaram tudo o que ela tinha direito.